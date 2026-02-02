Candelora | perché si festeggia il 2 febbraio La benedizione delle candele e il simbolo della luce

La Candelora si celebra ogni 2 febbraio, una data che nel calendario cristiano cade esattamente 40 giorni dopo Natale. È il giorno in cui si benedicono le candele, simbolo di luce e speranza. La festa rappresenta anche un momento di tradizione: le chiese si riempiono di fedeli che portano le candele per la benedizione. Molti la considerano una ricorrenza importante, legata alle radici religiose e alle usanze popolari.

La Candelora si celebra ogni anno il 2 febbraio, una data che nel calendario cristiano arriva esattamente 40 giorni dopo Natale. È una festa antica, ancora molto presente nella tradizione popolare italiana, legata al gesto simbolico delle candele accese e ai proverbi meteorologici che segnano il passaggio più delicato dell’ inverno. Il significato cristiano: Presentazione di Gesù al Tempio. Dal punto di vista liturgico, il 2 febbraio è la Festa della Presentazione di Gesù al Tempio. Il Vangelo di Luca racconta che Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme, compiendo ciò che la legge ebraica prescriveva per il primogenito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La Candelora, festa della luce celebrata il 2 febbraio a Roma, rappresenta un rito tradizionale e ricco di significato.

Oggi è il giorno della Candelora, una festa che si celebra in tutta Italia e che ha radici antiche.

Argomenti discussi: Cosa significa il giorno della Candelora: origini e proverbi della festa del 2 febbraio; 2 febbraio, la Candelora in Toscana: festa che preannuncia la fine dell'inverno; I Giorni della Merla e della Candelora: perchè si chiamano così; Buongiorno e buona Festa della Candelora, frasi e immagini da inviare su WhatsApp.

“A la Madonna della Candelora, dall’inverno semo fora…ma se piove o tira vento, all’inverno semo dentro!” Un proverbio che ci ripetevano sempre i nostri nonni. Oggi, 2 febbraio, si festeggia la Madonna della Candelora Secondo la tradizione, se l - facebook.com facebook