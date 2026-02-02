Candelora e Giorno della Marmotta | perché il 2 febbraio segna il passaggio verso la luce

Il 2 febbraio si celebra in Italia la Candelora, mentre negli Stati Uniti è il giorno della Marmotta. Due ricorrenze diverse, ma entrambe segnano il cambio di stagione e l’arrivo della luce. La Candelora rappresenta la fine dell’inverno e l’inizio della primavera, con i fedeli che portano candele in chiesa. La Marmotta invece, secondo la leggenda, prevede se uscirà dall’ombra o meno, dando indicazioni sul prolungarsi dell’inverno. Due tradizioni lontane, ma entrambe radicate nel voler capire cosa

Il 2 febbraio è il Giorno della Candelora in Italia e della Giornata della Marmotta in America. Due festività che all’apparenza sembrano sconnesse, ma che in realtà sono più legate di quanto si pensi. La Candelora è una tradizionale festa religiosa che prevede la benedizione di ceri e candele nelle chiese e, come la Giornata della Marmotta in America, è legata al cambio di stagione. Entrambe, infatti, cadono tra il solstizio d’inverno e l’equinozio di primavera. La celebrazione cristiana è denominata anche festa della “Presentazione di Gesù al Tempio” e si celebra quaranta giorni dopo il Natale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La Candelora si celebra ogni 2 febbraio, una data che nel calendario cristiano cade esattamente 40 giorni dopo Natale.

Oggi è il Giorno della Marmotta, una ricorrenza che si ripete ogni 2 febbraio negli Stati Uniti e in Canada.

