Can Yaman all’Ariston | ospite della serata inaugurale di Sanremo 2026

Can Yaman ha fatto il suo ingresso sul palco dell’Ariston durante la prima serata di Sanremo 2026. L’attore turco, noto per le sue fiction di successo, ha attirato l’attenzione del pubblico con il suo sorriso e la sua presenza carismatica. La serata si è aperta con una sorpresa per i fan e il pubblico, che hanno accolto l’attore con entusiasmo. Yaman è arrivato tra gli applausi, pronto a fare il suo debutto sul palco più famoso della televisione italiana.

Dalla giungla di Mompracem alle luci del Teatro Ariston. Can Yaman sarà tra gli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2026, portando sul palco più famoso della televisione italiana uno dei volti più amati della fiction degli ultimi anni. La conferma è arrivata direttamente dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti, che ha scelto i social per ufficializzare l'annuncio con un post ironico, un fotomontaggio che lo ritrae nei panni di Sandokan, un chiaro riferimento al personaggio interpretato dall'attore turco nella recente serie Rai.

