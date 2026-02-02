A Sanremo 2026 arriva Can Yaman. L’attore turco sarà co-conduttore della prossima edizione, come annunciato da Carlo Conti. I fan aspettavano questa notizia da tempo: ora il loro beniamino, conosciuto per Sandokan, sarà protagonista sul palco dell’Ariston.

Carlo Conti ha sferrato il primo vero colpo dell'edizione, annunciando Can Yaman, l'attore che ormai il pubblico italiano ha imparato a riconoscere grazie a Sandokan, come co-conduttore di Sanremo martedì 24 febbraio A Sanremo 2026 ci sarà anche Can Yaman: quello che i suoi fan chiedevano a gran voce già da qualche anno, è finalmente destinatto a diventare realtà. Con un post su Instagram, Carlo Conti ha annunciato scherzosamente la sua presenza, con un fotomontaggio che lo vede nelle vesti di Sandokan mentre intona la sigla con la classica "k" aspirata dei toscani. E il post chiarisce anche un altro punto: l'attore turco salirà sul palco dell'Ariston nella prima serata, martedì 24 febbraio, come co-conduttore al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Can Yaman a Sanremo 2026: quale ruolo per l'attore turco?

Approfondimenti su Sanremo 2026

Can Yaman è arrivato a Sanremo.

Aggiornamenti da Turchia: Can Yaman è stato arrestato nell’ambito di un’indagine che coinvolge droga e personaggi del mondo dello spettacolo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Da Andrea Delogu a Madonna, da Fedez a Can Yaman: tutto quello che (si dice) succederà a Sanremo 2026; Sanremo, Can Yaman sarà ospite della prima serata del Festival; Sanremo, Can Yaman sarà ospite della prima serata del Festival; Sanremo, Can Yaman sarà ospite della prima serata del Festival.

Sanremo, anche Can Yaman co-conduttoreSiamo a tre annunci in 5 giorni, e mancano ancora tre settimane al Festival di Sanremo, che inizia il 24 febbraio. Oggi è la volta dell'annuncio del secondo co-conduttore, quello che affiancherà Carlo ... rockol.it

Carlo Conti conferma Can Yaman a Sanremo 2026: il simpatico annuncio socialTra anniversari iconici, grandi ospiti e il ritorno in tv di Can Yaman dopo le vicende in Turchia, Sanremo 2026 prende forma. Ecco l'annuncio di Carlo Conti. notizie.it

Can Yaman sarà uno dei co-conduttori di #Sanremo2026. L'attore dovrebbe partecipare alla prima serata del Festival. x.com

Can Yaman ospite a #Sanremo2026 #sanremo #CanYaman - facebook.com facebook