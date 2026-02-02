Can Yaman a Sanremo 2026 | l’annuncio di Carlokan Conti Sarà co-conduttore

Carlo Conti ha annunciato che l’attore turco Can Yaman sarà il co-conduttore di Sanremo 2026. Durante una serata a Firenze, Conti si è presentato vestito da Sandokan per svelare la notizia. La partecipazione di Yaman al festival è ormai ufficiale, e i fan sono già in fermento. La prossima edizione del festival si preannuncia ricca di sorprese.

Firenze, 2 febbraio 2026 – Carlo Conti si veste da Sandokan per svelare l'ultimo (in ordine di cronologico di annuncio) co-conduttore di Sanremo 2026. Con Laura Pausini e Achille Lauro, il presentatore toscano avrà un'altra spalla sul palco del Festival: Can Yaman. L'attore turco è protagonista della fiction di Rai Uno ispirata ai romanzi di Salgari, appena andata in onda. Nel post pubblicato sui suoi profili social un fotomontaggio dal titolo 'Carlokan' ritrae Conti nei panni della Tigre della Malesia: basta questo e la parola 'co-co' a far intendere l'antifona. Yaman sarà nel team. Il direttore artistico di Sanremo ha centellinato sapientemente le novità per aumentare l'hype intorno alla nuova edizione.

