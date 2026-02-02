Campeginese ko a Novellara | Viani si dimette

Questa mattina a Novellara, il Campeginese ha subito una sconfitta che pesa molto in classifica. Dopo il risultato, Viani si è dimesso dalla guida tecnica della squadra. Nel frattempo, il campo di Rio Saliceto è stato ritenuto impraticabile, costringendo gli organizzatori a rinviare la partita di San Prospero contro Correggio-FalkGalileo. L’inatteso rinvio del match nel girone C di Prima mantiene i Falketti a -6 dalla Rubierese, in attesa del big-match di domenica all’ex Sporting.

Comunale di Rio Saliceto impraticabile e disco rosso per San Prospero Correggio-FalkGalileo. L'inatteso rinvio del testacoda del girone C di Prima confina i falketti a -6 dalla Rubierese in vista del big-match di domenica all'ex Sporting. Un'azione di Silipo steso in area e preciso dal dischetto al 45' consegna il big-match con vista play-off allo United Albinea che regola un tonico Guastalla. Nella ripresa protagonista il guardiano Nutricato con tre interventi decisivi, mentre lo stesso Silipo centra una traversa; esordio fra i gialloneri del neoacquisto Minutolo, entrato per rinforzare la difesa.

