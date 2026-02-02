Calendario sci di fondo Olimpiadi Milano Cortina 2026 | orari giornalieri tv programma streaming

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si avvicinano e lo sci di fondo si prepara a regalare emozioni. Sono in programma dieci gare che assegneranno 30 medaglie, con orari, dirette TV e opzioni di streaming già annunciati. Gli atleti si allenano sodo per conquistare il podio e il pubblico aspetta con ansia le sfide sulla neve.

Trenta medaglie verranno assegnate nello sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, stanti le 10 gare che assegnano i massimi allori in calendario in quest’edizione. Si va a Tesero, in Val di Fiemme, luogo già ben noto agli appassionati per via della sua presenza nel programma di Coppa del Mondo di questa disciplina. In casa Italia molte, se non tutte, le speranze ruotano attorno a qualsiasi cosa che porta il nome di Federico Pellegrino: sprint e team sprint, in sostanza. Anche se, va detto, possono uscire nomi a sorpresa, quali possono essere quelli di Elia Barp (a sorpresa neanche tanto, essendo il partner di Pellegrino delle team sprint) e di Simone Mocellini (che, se in forma, nella sprint a tecnica classica può dar fastidio a tanti). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario sci di fondo Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Calendario sci alpinismo Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming Manca poco all’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Calendario salto con gli sci Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming Il salto con gli sci torna sotto i riflettori per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026: Cerimonia inaugurazione viaggio della Fiamma Olimpica Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Il calendario delle discipline FISI di Milano Cortina 2026 - FISI | Federazione Italiana Sport Invernali; Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026: Klaebo domina, Pellegrino resta in quarta piazza; Dal calendario gare alle sedi: tutto quello che c'è da sapere su Milano-Cortina 2026; Programma e risultati. Calendario sci di fondo Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streamingTrenta medaglie verranno assegnate nello sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, stanti le 10 gare che assegnano i massimi allori in ... oasport.it Milano Cortina 2026, il programma completo: date, sedi e calendario delle gare olimpicheLe date dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, il calendario delle gare, le sedi e i 116 eventi da medaglia ... quifinanza.it Olimpiadi Milano-Cortina, un’occasione importante per l’immagine dell’Italia x.com “Battiti Olimpici”, verso Milano Cortina 2026. Oltre i limiti. Il percorso invisibile dell’atleta. Questa sera alle 21.15 su IlSole24OreTv, canale 246 del digitale terrestre. Una produzione Coni in collaborazione con SportFace. . . Olimpiadi Milano Cortina 2026 | Oltre - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.