Questa sera il torneo maschile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sta per partire. L’Italia si prepara a scendere in pista, mentre le stelle dell’NHL sono pronte a dare spettacolo. Gli appassionati aspettano con ansia il primo puck che darà il via alla competizione, trasmessa in diretta tv e streaming. La sfida si annuncia intensa e ricca di emozioni, con tante partite in programma nei prossimi giorni.

E’ uno degli eventi più attesi di tutte le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: il torneo maschile di hockey su ghiaccio sta per alzare il sipario e arrivare in scena, con l’Italia e il ritorno delle stelle dell’NHL a catturare l’attenzione degli appassionati e non solo. Saranno 12 le formazioni al via, inizialmente suddivise in 3 gironi da 4 squadre (Pool A, Pool B, Pool C) che concorreranno comunque a una maxi-classifica totale, in una manifestazione che vedrà l’accesso diretto ai quarti di finale delle vincitrici di ogni singolo raggruppamento e della migliore seconda in generale, con invece le altre squadre – dal 5° al 12esimo posto – impegnate ai playoff incrociati per arrivare a posizionarsi nella griglia degli scontri da “Dentro o Fuori”. 🔗 Leggi su Oasport.it

Calendario hockey ghiaccio maschile Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming

