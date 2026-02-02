Calendario freestyle Olimpiadi Milano Cortina 2026 | orari giornalieri tv programma streaming
Il calendario dello sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è stato pubblicato. Le gare iniziano il 7 febbraio, un giorno dopo la cerimonia d’apertura, e si svolgeranno per due settimane. Sono in programma quindici titoli in palio, più di qualsiasi altro sport, e le competizioni saranno trasmesse in diretta TV e streaming. La disciplina promette di essere tra le più seguite e combattute di queste Olimpiadi.
Lo sci freestyle sarà lo sport che assegnerà il maggior numero di medaglie alle O limpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: verranno messi in palio ben quindici titoli nell’arco delle due settimane di gara, a partire da sabato 7 febbraio (il giorno successivo alla Cerimonia d’Apertura). Il menu sarà decisamente variegato, con una serie di specialità che saranno protagoniste nel contesto a cinque cerchi e che appassioneranno i tanti amanti delle discipline invernali. Le specialità interessante saranno ben sette: aerials, Big Air, halfpipe, moguls, dual moguls skicross, slopestyle. Sono previste gare maschili e femminili per ogni disciplina, a cui si aggiunge la gara a squadre miste per quanto riguarda gli aerials. 🔗 Leggi su Oasport.it
