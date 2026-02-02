Calendario freestyle Olimpiadi Milano Cortina 2026 | orari giornalieri tv programma streaming

Il calendario dello sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è stato pubblicato. Le gare iniziano il 7 febbraio, un giorno dopo la cerimonia d’apertura, e si svolgeranno per due settimane. Sono in programma quindici titoli in palio, più di qualsiasi altro sport, e le competizioni saranno trasmesse in diretta TV e streaming. La disciplina promette di essere tra le più seguite e combattute di queste Olimpiadi.

Lo sci freestyle sarà lo sport che assegnerà il maggior numero di medaglie alle O limpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: verranno messi in palio ben quindici titoli nell’arco delle due settimane di gara, a partire da sabato 7 febbraio (il giorno successivo alla Cerimonia d’Apertura). Il menu sarà decisamente variegato, con una serie di specialità che saranno protagoniste nel contesto a cinque cerchi e che appassioneranno i tanti amanti delle discipline invernali. Le specialità interessante saranno ben sette: aerials, Big Air, halfpipe, moguls, dual moguls skicross, slopestyle. Sono previste gare maschili e femminili per ogni disciplina, a cui si aggiunge la gara a squadre miste per quanto riguarda gli aerials. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario freestyle Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming Approfondimenti su Milano Cortina2026 Calendario snowboard Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming #Milano-Cortina 2026 || Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, l’attesa cresce tra gli appassionati di sport. Calendario bob Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming Questa mattina sono stati annunciati gli orari ufficiali delle gare di bob ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Milano Cortina2026 Argomenti discussi: Il calendario delle discipline FISI di Milano Cortina 2026 - FISI | Federazione Italiana Sport Invernali; Flora Tabanelli a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di sci acrobatico; Dal calendario gare alle sedi: tutto quello che c'è da sapere su Milano-Cortina 2026; Lo sci acrobatico freestyle alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Olimpiadi Milano Cortina, programma completo e dove seguirle in diretta tv.Calendario completo delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 proporranno un calendario fitto tra c ... assodigitale.it Milano-Cortina 2026: tutte le discipline olimpiche in gara, 116 ori e una novità storicaLe Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 assegnano 116 ori in 16 discipline. Dal debutto dello sci alpinismo allo sci freestyle ... quifinanza.it Olimpiadi Milano-Cortina, un’occasione importante per l’immagine dell’Italia x.com Ho preso parte alla manifestazione "AGENTI ICE A MILANO NO GRAZIE" Le Olimpiadi sono la festa dello sport e dei popoli, non un banco di prova per l'ICE. Per questo diciamo con forza: agenti ICE a Milano, no grazie! L’ICE non deve essere usata per le - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.