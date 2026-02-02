Calendario curling Olimpiadi Milano Cortina 2026 | orari giornalieri tv programma streaming

Domani si alza il sipario sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tra gli sport in evidenza ci sarà anche il curling, che promette di attirare l’attenzione degli appassionati. La cerimonia di apertura si svolgerà venerdì 6 febbraio, e da quel momento in poi gli spettatori potranno seguire le gare in diretta, in tv e in streaming. La competizione si annuncia intensa e piena di sorprese.

Il  curling sarà grande protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la cui Cerimonia d’Apertura è in programma venerdì 6 febbraio. Questo sport sarà uno di quelli che anticiperanno l’accensione del braciere e la sfilata delle Nazioni, visto che  le prime partite si disputeranno già mercoledì 4 febbraio, e ci terrà compagnia davvero fino all’ultimo, visto che l’atto conclusivo femminile è in programma domenica 22 febbraio.   Si preannuncia grande spettacolo sul ghiaccio di  Cortina d’Ampezzo, dove si disputeranno i tre tornei in programma: si incomincerà con il doppio misto (dal 4 al 10 febbraio), poi ci sarà spazio per i due eventi di genere (uomini e donne). 🔗 Leggi su Oasport.it

