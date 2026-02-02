Calendario curling Olimpiadi Milano Cortina 2026 | orari giornalieri tv programma streaming

Domani si alza il sipario sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tra gli sport in evidenza ci sarà anche il curling, che promette di attirare l’attenzione degli appassionati. La cerimonia di apertura si svolgerà venerdì 6 febbraio, e da quel momento in poi gli spettatori potranno seguire le gare in diretta, in tv e in streaming. La competizione si annuncia intensa e piena di sorprese.

Il curling sarà grande protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la cui Cerimonia d’Apertura è in programma venerdì 6 febbraio. Questo sport sarà uno di quelli che anticiperanno l’accensione del braciere e la sfilata delle Nazioni, visto che le prime partite si disputeranno già mercoledì 4 febbraio, e ci terrà compagnia davvero fino all’ultimo, visto che l’atto conclusivo femminile è in programma domenica 22 febbraio. Si preannuncia grande spettacolo sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, dove si disputeranno i tre tornei in programma: si incomincerà con il doppio misto (dal 4 al 10 febbraio), poi ci sarà spazio per i due eventi di genere (uomini e donne). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario curling Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming Approfondimenti su Milano Cortina2026 Calendario snowboard Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming #Milano-Cortina 2026 || Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, l’attesa cresce tra gli appassionati di sport. Calendario bob Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming Questa mattina sono stati annunciati gli orari ufficiali delle gare di bob ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Milano Cortina2026 Argomenti discussi: Programma e risultati; Calendario curling Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming; Dal calendario gare alle sedi: tutto quello che c'è da sapere su Milano-Cortina 2026; Il curling alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Calendario curling Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streamingIl curling sarà grande protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la cui Cerimonia d’Apertura è in programma venerdì 6 febbraio. Questo ... oasport.it Olimpiadi Milano Cortina, programma completo e dove seguirle in diretta tv.Calendario completo delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 proporranno un calendario fitto tra c ... assodigitale.it Olimpiadi Milano-Cortina, un’occasione importante per l’immagine dell’Italia x.com “Battiti Olimpici”, verso Milano Cortina 2026. Oltre i limiti. Il percorso invisibile dell’atleta. Questa sera alle 21.15 su IlSole24OreTv, canale 246 del digitale terrestre. Una produzione Coni in collaborazione con SportFace. . . Olimpiadi Milano Cortina 2026 | Oltre - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.