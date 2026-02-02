Calendari e polemiche | Capuano critica Conte dopo le parole sui troppi impegni

Il confronto tra i due tecnici si infiamma dopo le parole di Conte, che ha parlato dei troppi impegni. Capuano non le manda a dire e critica apertamente l’ex allenatore. La discussione si sposta sui calendari troppo pieni e sulla gestione degli impegni delle squadre. La questione diventa sempre più calda tra le polemiche di chi vede nei programmi troppo fitti una causa di stress e infortuni, e chi difende la necessità di avere un calendario serrato per mantenere alta la competitività. La tensione tra le parti cresce, e il dibattito

"> Si accende il dibattito sui calendari affollati e sulle dichiarazioni di Antonio Conte. A intervenire in modo diretto è Giovanni Capuano, che sui social ha criticato duramente il tecnico del Napoli, riaprendo una polemica che va oltre il semplice tema degli impegni ravvicinati. Capuano parte dal riferimento fatto da Conte alle parole di Massimiliano Allegri, quando l’ex allenatore della Juventus invitava a «non guardare sempre il lato negativo». Una posizione che, secondo il giornalista, Conte avrebbe liquidato con una replica secca: «Non so cosa ha detto, sicuramente quest’anno lui non sta giocando tanto». 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Calendari e polemiche: Capuano critica Conte dopo le parole sui troppi impegni Approfondimenti su Calendari Polemiche Di Lorenzo in conferenza: “Vogliamo la finale!”, poi le parole sui tanti impegni In vista della semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, Giovanni Di Lorenzo si presenta in conferenza stampa con determinazione, dichiarando: “Vogliamo la finale!” Accanto a lui, Antonio Conte condivide le sue riflessioni e i tanti impegni della squadra. Conte: “Disastro Napoli? Piano con le parole”. Poi critica il calendario Il tecnico della Roma, Antonio Conte, si è scagliato contro chi definisce il fallimento del Napoli un disastro. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Calendari Polemiche Argomenti discussi: Inter-Pisa, Capuano spegne le polemiche inutili: Rigore netto e vi dico perché. Giugliano, esonerato Eziolino Capuano: squadra affidata a Luca TulinoL’avventura di Ezio Capuano sulla panchina del Giugliano si è conclusa dopo appena due mesi e mezzo. Il tecnico, già reduce da ... msn.com Capuano esonerato, con il Giugliano finisce malissimo: ennesimo flop del tecnico campano, numeri impietosiQuarta panchina saltata in un solo anno per il tecnico salernitano, che non riesce a dare continuità al proprio lavoro nemmeno alla guida dei gialloblù ... sport.virgilio.it "Le polemiche sui calendari Ho fatto cinque anni alla Juventus. La Juve ha vinto 5 scudetti, 4 Coppa Italia, 2 finali di Champions disputate e giocavamo le stesse partite di chi non giocava in Europa. Eppure eravamo in testa. Io spero che l'anno prossimo avrò - facebook.com facebook Per il momento niente polemiche, ma un semplice richiamo di Allegri ai suoi per evitare in futuro certe distrazioni in area. Il popolo rossonero invece sui social certi fischi li ha presi con meno diplomazia. E lo stesso vale per il calendario Ramazzotti - @Gazzett x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.