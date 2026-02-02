Calciomercato Ternana segui in DIRETTA l’ultimo giorno di trattative

In queste ultime ore di mercato, la Ternana corre contro il tempo. Il direttore dell’area tecnica, Diego Foresti, si concentra soprattutto sulle uscite, cercando di sistemare la rosa prima della chiusura della sessione. La squadra lavora in fretta, sperando di chiudere alcune trattative importanti prima della fine.

Ultime e frenetiche ore di calciomercato per la Ternana. Il Direttore dell’area tecnica Diego Foresti è impegnato prevalentemente sul fronte delle uscite. In questa sessione invernale ha portato a termine cinque acquisizioni. Sono arrivati i difensori Kurti (Verona) e Pagliari (Lumezzane); i centrocampisti Aramu (svincolato) e Majer (Mantova) e l’attaccante Panico (Avellino). Ore 15 a cinque ore dal termine delle operazioni non ci sono novità significative per le Fere. Il dirigente rossoverde sta cercando di trovare una sistemazione ad Enrico Brignola. Da valutare la posizione di Alexis Ferrante richiesto da tre società di Serie C.🔗 Leggi su Today.it

