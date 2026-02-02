Calciomercato serie C il Perugia impegnato nelle ultime trattative | segui in diretta l' ultimo giorno

Il Perugia si muove sul mercato in questi ultimi giorni di gennaio. La società ha lavorato intensamente per rinforzare la squadra, nonostante la posizione in classifica non sia delle migliori. Le trattative sono ancora in corso e i tifosi restano in attesa di novità ufficiali. Oggi potrebbe essere il giorno decisivo per alcuni acquisti o cessioni importanti.

Il Perugia senza dubbio si è dimostrata una delle società più attive in sede di calciomercato invernale, nonostante la classifica. Sono arrivati giocatori come Nepi, Stramaccioni, Bolsius, Esculino e un Canotto fino a questo momento ciliegina sulla torta, mentre sono andati via Kanoute, Matos, Yabre, Ogunseye, Giraudo. Un esercito in pratica. E ovviamente non è finita. Il primo è un cavallo di ritorno, ovvero Valerio Verre, che ieri sera ha trovato l'accordo con i biancorossi e in tarda mattinata svolgerà le visite mediche. Il tesseramento sarà possibile anche nei prossimi giorni dato che si tratta di uno svincolato, ma è chiaro che si cercherà di chiudere prima possibile.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

