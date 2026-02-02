Calciomercato serie C Giunti passa ufficialmente dal Perugia al Padova

Il trasferimento di Giunti dal Perugia al Padova è ormai ufficiale. La trattativa, considerata la più importante del calciomercato invernale, si è conclusa questa sera, poco prima della scadenza. Ora il nuovo allenatore prenderà il comando della squadra veneta, con l’obiettivo di rafforzare il gruppo e migliorare i risultati.

Il centrocampista, cresciuto nelle giovanili biancorosse, si trasferirà in Veneto a titolo definitivo fino al 2029. I perchè di un sacrificio necessario Quella che sin dall'inizio era designata come l'operazione più importante del calciomercato invernale, che chiuderà alle 20 di stasera, è stata portata a compimento. Giovanni Giunti passa dal Perugia al Padova per 300 mila euro più un'importante percentuale sulla futura rivendita da corrispondere ovviamente alla società di Faroni e Borras. Il centrocampista era ieri in tribuna all'Euganeo per assistere al match con il Monza (perso per la cronaca per due reti ad una) con l'accordo che era stato sancito nel corso del fine settimana.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Il Perugia ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Dan Bolsius, arrivato come nuovo vice di Manzari.

Calciomercato serie C, il Perugia impegnato nelle ultime trattative: segui in diretta l'ultimo giornoGaucci è a Milano per cercare di regalare a Tedesco un centrocampista e forse un terzino destro. La prima ufficializzazione è la cessione di Giunti al Padova, Verre ha detto sì e in tarda mattinata sv ... perugiatoday.it

Padova, ecco gli ultimi botti: ufficiale Giunti dal Perugia e Silletti per la prossima stagione dall'AltamuraMirabelli chiude il mercato con due operazioni in entrato, oltre l'uscita del centrocampista Daniele Baselli. Al termine di un'operazione lunghissima approda all'Euganeo il centrocampista umbro Giovan ... padovaoggi.it

