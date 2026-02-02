Calciomercato Serie A affari e rossi in bilancio | i colpi delle Big

La finestra invernale di mercato è ufficialmente aperta dal 2 gennaio e durerà fino al 2 febbraio alle 20. Le grandi squadre italiane sono già attive, facendo mosse rapide e mirate per rafforzare le rose o cedere giocatori in uscita. I club stanno cercando di sistemare i bilanci, ma anche di mettere a segno colpi importanti per la seconda parte di stagione. Si attendono novità già nelle prossime settimane, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni movimento.

Dal 2 gennaio si è aperta la sessione invernale di calciomercato, che si concluderà lunedì 2 febbraio (alle 20). L’attenzione è ovviamente concentrata sulle squadre in lizza per scudetto, posto Champions League, Europa League e Conference: Milan, Inter, Lazio, Roma, Juventus, Bologna e Napoli. C’è chi è riuscito ad inserire i tasselli giusti per rinforzare la rosa, chi ha provveduto a sopperire a qualche cessione e chi ha puntato su qualche scommessa. Guardando i dati Transfermarkt, la squadra in attivo è la Lazio con 23 milioni incassati, mentre il Napoli è quella che ha speso di più, 23 milioni di euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

La finestra di mercato invernale della Premier League è ufficialmente aperta.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

CALCIOMERCATO: INTER, MILAN, JUVENTUS, NAPOLI E ROMA TUTTE IN CONFUSIONE

