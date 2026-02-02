Calciomercato Sampdoria | si chiude col colpo Pierini via Altare e Girelli

Nella giornata di lunedì 2 febbraio 2026, la Sampdoria chiude il mercato con due acquisti in attacco. Dopo aver portato Soleri, i doriani hanno messo a segno anche il colpo Pierini, sostituendo Altare e Girelli. La società ha concluso le trattative alle 20, rinforzando la rosa in vista delle prossime partite.

Ultimo giorno di calciomercato con doppio colpo in attacco per la Sampdoria. Le trattative si sono chiuse alle ore 20 di lunedì 2 febbraio 2026 e i blucerchiati, dopo l'acquisto di Soleri, hanno anche piazzato il colpo Pierini per rinforzare in maniera decisa l'attacco. Sul ‘gong’, la Sampdoria si è aggiudicata il prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo di Nicholas Pierini. L'attaccante, classe 1998, si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2029. In neroverde quest'anno solo dieci presenze in serie A, lo scorso anno protagonista della promozione del Sassuolo con 10 reti.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Calciomercato Sampdoria

Questa mattina il Sassuolo ha ufficializzato la cessione di Nicholas Pierini alla Sampdoria.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

CALCIOMERCATO SAMPDORIA | ESPOSITO, BRUNORI e tanto altro !

Ultime notizie su Calciomercato Sampdoria

Argomenti discussi: Sampdoria: sospiro di sollievo per Viti, ma si ferma Depaoli. E il calciomercato?; Serie B, Calciomercato Sampdoria – Colpo clamoroso: arriva un Nazionale; LIVE Calciomercato | Cagliari, visite mediche con la Sampdoria per Di Pardo; Catanzaro-Sampdoria, tra solidarietà, calciomercato e voglia di riscatto, Aquilani: un abbraccio ai catanzaresi e alla famiglia Commisso.

Calciomercato Sampdoria: si chiude col colpo Pierini, via Altare e GirelliSul filo di lana sono arrivate anche due cessioni, per il difensore Giorgio Altare, infortunato dallo scorso anno, è stato risolto il prestito biennale col Venezia e il calciatore andrà al Pescara. genovatoday.it

Calciomercato Sassuolo: Pierini alla Sampdoria in prestito con diritto di riscattoIl Sassuolo chiude un’altra operazione in uscita in questa fase di mercato. Nicholas Pierini si trasferisce infatti alla Sampdoria con la formula del prestito con diritto di riscatto, salutando ... canalesassuolo.it

#Calciomercato #Sampdoria, Simone #Pafundi può andare via: la richiesta dell'#Avellino. I dettagli - facebook.com facebook