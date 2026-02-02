Calciomercato Pisa colpo a sorpresa dei nerazzurri! In arrivo l’ex giocatore della Juventus | tutti i dettagli

Il Pisa ha piazzato un colpo a sorpresa durante il mercato. I nerazzurri annunciano l’arrivo di Samuel Iling-Junior, l’ex giocatore della Juventus. L’operazione è ormai definita e il giovane talento inglese si prepara a vestire la maglia toscana. La trattativa è stata veloce e senza troppi fronzoli, con il Pisa che punta a rinforzare la rosa per la prossima stagione.

La Juventus si prepara ad accogliere un nuovo talento, Esad Deniz, che si sta facendo notare tra le fila dell’Under 16.

