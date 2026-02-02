Calciomercato Palermo è ufficiale | Johnsen è rosanero intesa con l’Udinese per Rui Modesto

Il Palermo annuncia ufficialmente l’ingaggio di Dennis Johnsen. L’attaccante arriva dall’Udinese e rafforza il reparto offensivo dei rosanero. Ora la squadra di Rui Modesto può contare su un nuovo elemento, mentre si attende ancora qualche novità per completare la rosa.

Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo legandosi al club di viale del Fante con un contratto pluriennale. Osti sta chiudendo con i friulani per il laterale classe 1999 Inzaghi può contare ufficialmente su un nuovo innesto nel reparto avanzato: Dennis Johnsen è un nuovo calciatore del Palermo. Il calciatore si trasferisce dalla Cremonese a titolo definitivo, legandosi al club di viale del Fante con un contratto pluriennale: lo ha annunciato la società rosanero con una nota sul sito ufficiale. Questa mattina il giocatore, dopo aver giocato praticamente un minuto ieri sera nella sfida tra Cremonese e Inter, stamattina ha sostenuto le visite mediche di rito a Torino e ha chiuso l'accordo con il Palermo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Questa mattina è arrivata l’ufficialità: Salim Diakitè lascia il Palermo e si trasferisce in prestito alla Juve Stabia.

Sul fronte calciomercato del Palermo, si valuta l’opzione Dany Mota del Monza, in aggiunta a Johnsen e Tramoni.

Ufficiale: Dennis Johnsen ceduto dalla Cremonese al Palermo in Serie BLa notizia era nell’aria e ora è diventata ufficiale. Johnsen è stato ceduto dalla Cremonese al Palermo in Serie ... cremonaoggi.it

Calciomercato Palermo, Diakité passa alla Juve Stabia: accordo in prestitoNuova operazione in uscita per il Palermo. La Juve Stabia ha infatti ufficializzato l’acquisizione di Salim Diakité, difensore classe 2000, che si trasferisce in gialloblù con la formula del prestito ... livesicilia.it

Palermo, attesa per l’ufficialità di Johnsen. Anche il Catania presente allo Sheraton di Milano LE ULTIME ORE DI MERCATO https://qds.it/calciomercato-chiusura-2-febbraio-diretta-aggiornamenti-trattative-ufficialita-catania-palermo-calcio/ facebook