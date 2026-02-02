Calciomercato Palermo al fotofinish ecco Rui Modesto dall' Udinese | sessione chiusa con quattro arrivi

Il Palermo ha chiuso il mercato invernale con un colpo dell’ultimo minuto. Nella serata di ieri, il club ha annunciato l’arrivo di Rui Modesto dall'Udinese. La trattativa si è conclusa solo poco prima della fine della sessione di calciomercato, lasciando i tifosi con il fiato sospeso. In totale, il Palermo ha portato a termine quattro nuovi acquisti, ma il più atteso resta proprio il difensore arrivato dall’Udinese.

Chiusura col brivido: il calciomercato invernale del Palermo si è concluso con l'arrivo al fotofinish di Rui Modesto dall'Udinese. A tre secondi dal gong che avrebbe vanificato tutto, il ds rosanero Carlo Osti è riuscito a depositare il contratto dell'esterno classe 1999. Il calciatore si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato. Pippo Inzaghi, dunque, potrà contare su un'ottima alternativa ai laterali presenti in rosa: il nuovo arrivato, infatti, può giocare sia a destra che a sinistra. Portoghese naturalizzato angolano, ha disputato la coppa d'Africa di gennaio.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Calciomercato Palermo Calciomercato Palermo, è ufficiale: Johnsen è rosanero, intesa con l’Udinese per Rui Modesto Il Palermo annuncia ufficialmente l’ingaggio di Dennis Johnsen. Calciomercato Palermo, ufficiale Diakitè alla Juve Stabia: Osti prova il colpo Rui Modesto Questa mattina è arrivata l’ufficialità: Salim Diakitè lascia il Palermo e si trasferisce in prestito alla Juve Stabia. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Calciomercato Palermo Argomenti discussi: Palermo, Catania e non solo: le ultime ore di calciomercato. Il QdS allo Sheraton, tutti gli aggiornamenti in tempo reale; Serie B, diretta calciomercato Avellino: stallo Pandolfi, ufficiale Sgarbi; Quanto guadagna l'Atalanta dalla cessione di Lookman all'Atletico Madrid: cifre, dettagli e come può giocare con Simeone; Calciomercato Palermo, Johnsen convocato per Cremonese – Inter. Calciomercato Palermo, ultime ore: visite mediche per Johnsen, Diakitè verso la Juve StabiaIl norvegese della Cremonese è pronto a vestire la maglia rosanero, a breve arriverà l’ufficialità. Il franco maliano verso la Campania, non si esclude un’altra operazione sulle corsie. L'ex rosanero ... today.it Palermo, il contratto di Rui Modesto depositato a 3 secondi dal gongColpo del Palermo arrivato in extremis ... msn.com DIRETTA Ultimo giorno di calciomercato: l'Udinese ha detto sì, Rui Modesto andrà al Palermo - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.