Calciomercato Napoli tutte le notizie più importanti delle ultime ore di trattative | DIRETTA

Questa sera alle 20 si chiude la finestra invernale di calciomercato in Italia. Il Napoli sta ultimando le pratiche per ufficializzare l’arrivo di Alisson Santos, che questa mattina è arrivato a Roma per fare le visite mediche. La società azzurra lavora per chiudere l’affare prima della scadenza.

Il Napoli accelera negli ultimi giorni di mercato.

Calciomercato Napoli, tutte le trattative degli azzurri: i nomi in balloI possibili movimenti e le voci sul calciomercato del Napoli nella finestra invernale di gennaio 2026: Cessioni: Marianucci (Torino, d), Ngonge (Espanyol, a), Saco (Casertana, c), Lang (Galatasaray, a ... napolitoday.it

Calciomercato Napoli, Alisson Santos in arrivo: scambio di documenti in corso. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport esperto di mercato, che ha annunciato le ultimissime news sul Napoli sui propri profili social: “I Napoli e lo Sporting Lisbona st facebook

