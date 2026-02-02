Calciomercato Moretto | Il Mirandés è a un passo da Sia del Milan Futuro
Questa mattina si fa sempre più concreta la possibilità che Diego Sia lasci il Milan Futuro di Massimo Oddo. Il giovane attaccante potrebbe trasferirsi al Mirandés prima della chiusura del mercato invernale. Le trattative sono in corso e ancora da definire, ma l’operazione sembra vicina alla conclusione.
Diego Sia, attaccante del Milan Futuro di Massimo Oddo, potrebbe lasciare i rossoneri in quest'ultimo giorno di calciomercato invernale. È richiesto, infatti, in Spagna e potrebbe proseguire lì questa stagione sportiva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
