Calciomercato Moretto | Il Mirandés è a un passo da Sia del Milan Futuro

Questa mattina si fa sempre più concreta la possibilità che Diego Sia lasci il Milan Futuro di Massimo Oddo. Il giovane attaccante potrebbe trasferirsi al Mirandés prima della chiusura del mercato invernale. Le trattative sono in corso e ancora da definire, ma l’operazione sembra vicina alla conclusione.

