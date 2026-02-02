Calciomercato Milan ufficiale la cessione di Sia in prestito | ecco il comunicato

Il Milan ha ufficializzato il prestito di Diego Sia al Deportivo Mirandés, club spagnolo. L’attaccante, che era in rosa con i rossoneri, si trasferisce temporaneamente in Spagna per giocare con il nuovo team. La società ha comunicato la cessione, senza specificare durata o dettagli aggiuntivi.

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Diego Sia al Club Deportivo Mirandés. Il Club augura a Diego le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva". Queste le parole che si trovano nel comunicato ufficiale diramato dal Milan sulla cessione, in prestito, dell'attaccante del Milan Futuro Diego Sia. Prossimi mesi in Spagna, in Segunda División, per il talento classe 2006 centrale nella rosa e nel progetto del Milan Futuro, seconda squadra rossonera affidata alla guida tecnica di Massimo Oddo. LEGGI ANCHE: Niente difensore, niente Mateta: il calciomercato del Milan si ferma a Fullkrug. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, ufficiale la cessione di Sia in prestito: ecco il comunicato Approfondimenti su Sia Mirandés Calciomercato Napoli, ufficiale una cessione in prestito: il comunicato Il Napoli ha comunicato ufficialmente la cessione temporanea del centrocampista Giuseppe De Martino alla Gelbison, club di Serie D, fino al termine della stagione. Juventus Women, ufficiale la cessione di Cascarino: va in prestito al West Ham. Il comunicato La Juventus Women ha annunciato ufficialmente la cessione di Cascarino, che partirà in prestito al West Ham. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. CALCIOMERCATO MILAN: ECCO LA SORPRESA CHE NON TI ASPETTI Ultime notizie su Sia Mirandés Argomenti discussi: Calciomercato: Milan vicinissimo a Mateta, Lookman verso il Fenerbahce. Napoli su Alisson; Calciomercato, le news del 30 gennaio; È ufficiale: Milan-Maignan avanti insieme. Il portiere ha rinnovato fino al 2031; Milan, è ufficiale la cessione di Dutu alla Dinamo Bucarest: ecco quanto incassa il club rossonero. Calciomercato, finestra invernale chiusa: il borsino ufficiale del MilanAlle ore 20 di oggi, lunedì 2 febbraio, si è conclusa ufficialmente la finestra di calciomercato invernale: stop alle trattative in entrata per i top 5 campionati europei che, ... milannews.it Ultimo giorno calciomercato, FINE: la Juve chiude senza attaccante! Cagliari, Luvumbo va al Maiorca. Cremonese, ufficiale anche LupertoL’ultimo giorno del calciomercato invernale si prepara a entrare nel vivo. Attenzione alle ultimissime novità e agli affari ... fantamaster.it @fanpiùattivi Niente difensore, niente #Mateta: il #calciomercato del #Milan si ferma a #Fullkrug. E i giovani ... #SempreMilan - facebook.com facebook #Calciomercato #Milan, che voto date al lavoro della dirigenza rossonera Il sondaggio #SempreMilan x.com

