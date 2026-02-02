Calciomercato Milan | Mateta cresce l’attesa Ufficiale Idrissi | LIVE News

Il mercato invernale sta per chiudersi e il Milan si prepara a chiudere gli acquisti. Questa sera, alle 20:00, scadrà il termine per le operazioni e i tifosi aspettano di sapere se arriveranno nuovi rinforzi o se invece la rosa rimarrà invariata. In attesa di ufficializzare le ultime mosse, il club segue con attenzione tutte le trattative in corso.

Stasera, alle ore 20:00, chiuderà il calciomercato invernale: ecco, LIVE, tutti i movimenti del Milan fino al gong finale della sessione. Tutto ciò che c'è da sapere sui rossoneri in tempo reale, in entrata e in uscita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan: Mateta, cresce l'attesa. Ufficiale Idrissi | LIVE News Approfondimenti su Calciomercato Milan Calciomercato Milan: visite per Cissè e Idrissi | LIVE News Questa mattina il Milan ha ricevuto due visite importanti: si tratta di Cissè e Idrissi, che sono arrivati nel quartier generale rossonero per discutere del loro possibile trasferimento. Calciomercato Milan: Mateta in stand-by | LIVE News Il Milan lavora ancora per rinforzare la difesa negli ultimi giorni di calciomercato.

