Calciomercato Milan Di Stefano | Mateta saltato L’assurdo di questa storia è che …

Il Milan aveva puntato Mateta per rinforzare l’attacco, ma l’affare è saltato all’ultimo minuto. Peppe Di Stefano di Sky ha svelato alcuni dettagli, lasciando tutti sorpresi. La causa del fallimento non è ancora chiara, ma la decisione di bloccare l’acquisto ha sorpreso i tifosi e i dirigenti. Ora i rossoneri devono cercare alternative in fretta.

Il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano ha parlato di alcuni sul mancato arrivo di Mateta al Milan. Ecco le sue parole: "La cronaca degli ultimi minuti l'avete sentita, letta, Mateta è saltato. Da quello che mi risulta era l'acquisto che il Milan voleva fare subito per luglio e sarebbe stato il futuro numero 9. Nella testa di Allegri c'è il 3-5-2, la sua idea sarebbe un attacco misto, la coppia fisica Mateta e Fullkrug e quella di movimento Leao, Pulisic e Nkunku". Il giornalista continua: "L'assurdo di questa storia è che 36 ore fa il Milan era vicino a portarlo a Milanello da subito, anche perché le condizioni degli attaccanti del Milan non sono fantastiche, Leao ha questa infiammazione, Pulisic borsite all'ileopsoas, Fullkrug problema al dito del piede, quindi Mateta avrebbe fatto comodo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Questa mattina il Milan ha annunciato di aver rinunciato all’acquisto di Jean-Philippe Mateta.

Nel contesto del calciomercato, il Milan valuta la cessione di Nkunku, con valutazioni economiche ancora in fase di definizione.

