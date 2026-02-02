Calciomercato Lazio tentativo last minute per Frattesi | offerti 30 mln ma l’Inter ha detto no

La Lazio ha fatto un nuovo tentativo per portare Davide Frattesi in biancoceleste, offrendo 30 milioni di euro. L’Inter, però, ha rifiutato l’offerta e non vuole cedere il centrocampista. La trattativa resta in salita, con poche speranze di chiudere a breve.

Calciomercato Lazio. La Lazio è tornata alla carica per Davide Frattesi, ma ha trovato ancora una volta il muro dell’Inter. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club biancoceleste ha presentato nelle ultime ore una nuova proposta per il centrocampista nerazzurro. Calciomercato Lazio, Inter rifiuta proposta per Frattesi. L’offerta complessiva ammontava a 30 milioni di euro, strutturata con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato. Una soluzione che però non ha convinto la dirigenza interista, ferma nel ritenere Frattesi un elemento centrale del progetto tecnico.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Calciomercato Lazio

La Lazio sta lavorando intensamente sul mercato in vista della prossima stagione.

La Lazio fa un nuovo passo per Davide Frattesi, l’ex obiettivo di mercato della Juventus.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Calciomercato Lazio

Argomenti discussi: Verso Lazio-Genoa: tifosi, mercato e caso Romagnoli. Il punto in casa biancoceleste; Lazio, dopo Przyborek, pazzo tentativo per Frattesi; Lazio, Sarri blocca la cessione di Romagnoli: ma l'Al-Sadd ci riprova. Tentativo al fotofinish; Romagnoli-Al Sadd: tentativo in extremis per completare il trasferimento.

Ultimo giorno calciomercato, tutte le trattative LIVE: Mateta-Juventus, nuovo tentativo! Lazio su Frattesi. Udinese: ecco MlacicL’ultimo giorno del calciomercato invernale si prepara a entrare nel vivo. Attenzione alle ultimissime novità e agli affari ... fantamaster.it

Calciomercato Lazio, quali sono le ultime trattative imbastite dai biancocelesti per chiudere questa sessione invernaleCalciomercato Lazio, quali sono le ultime trattative imbastite dai biancocelesti per chiudere questa sessione invernale Il mercato invernale della Lazio ha vissuto un finale turbolento, con molte trat ... lazionews24.com

Calciomercato Lazio, Romagnoli può ancora essere ceduto Il punto di Di Marzio Continua qui https://ift.tt/cSlaFVL #lazio #laziopress - facebook.com facebook

Calciomercato Lazio: interessa Arnau Martinez del Girona e piace Przyborek #SkySport #SkyCalciomercato x.com