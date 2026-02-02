La Juventus sta cercando di rinforzare la squadra con alcuni nomi importanti. Benzema, Sorloth, Zirkzee, En Nesyri e Ilenikhena sono i giocatori più accostati ai bianconeri in questa sessione di gennaio. La dirigenza sta valutando le opzioni e aspetta le decisioni finali prima di muoversi sul mercato. I tifosi sono in attesa di notizie e sperano in colpi di mercato che possano migliorare la squadra.

Calciomercato Juventus, ecco dove giocheranno gli obiettivi di gennaio dei bianconeri. Da Benzema a Zirkzee: le ultime sul valzer delle punte. Il mese di gennaio si chiude con un frenetico valzer di punte che ha ridefinito la geografia del calcio mondiale, l asciando però la Juventus con diverse piste sfumate proprio al fotofinish. La ricerca di un centravanti di peso per Luciano Spalletti si è scontrata con le resistenze invalicabili dei top club europei. Nelle ultime ore la Juventus aveva fatto un sondaggio per Alex Sorloth, nel tentativo di strappare il gigante norvegese all’Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: dove giocheranno Benzema, Sorloth, Zirkzee, En Nesyri e Ilenikhena, accostati ai bianconeri in questo gennaio. I dettagli

Approfondimenti su Calciomercato Juventus

Il mercato della Juventus si anima con possibili ritorni in Serie A di Zirkzee, Raspadori e Beto.

Sul calciomercato della Juventus spunta l’offerta per Youssef En-Nesyri, proveniente dalla Turchia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Calciomercato Juventus

Argomenti discussi: Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Quando giocheranno Inter, Juventus e Atalanta? Date e orari degli spareggi di febbraio; Calciomercato invernale 2026 in diretta LIVE, tutte le trattative e scambi di oggi 30 gennaio 2026; Playoff Champions, quando giocano Juve, Inter e Atalanta: le date di andata e ritorno e dove vederli in tv.

Parma-Juventus, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni ufficialiLa Juventus sarà di scena a Parma nel posticipo della della 23ª giornata di Serie A: fischio d'inizio alle ore 20:45 con diretta TV e streaming su DAZN ... fanpage.it

Parma-Juventus: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioniTutte le informazioni su Parma-Juventus, posticipo della ventitreesima giornata di Serie A: le formazioni e come seguire il match. msn.com

Quando mancano poche ore alla chiusura della sessione invernale di calciomercato Juventus e Bologna chiudono una doppia operazione! Holm in bianconero, Joao Mario al Bologna - facebook.com facebook

Quando mancano poche ore alla chiusura della sessione invernale di calciomercato Juventus e Bologna chiudono una doppia operazione! #Holm in bianconero, #JoaoMario al Bologna x.com