Calciomercato Juve LIVE | perché è saltato Kolo Muani ufficiali Holm e Boga salutano Rugani e Joao Mario Il racconto dell’ultimo giorno di trattative

La Juventus ha vissuto l’ultimo giorno di trattative con molte novità. Kolo Muani è saltato all’ultimo momento, mentre sono stati ufficializzati gli acquisti di Holm e Boga. Nel frattempo, Rugani e Joao Mario hanno salutato i tifosi con addii ufficiali. La giornata è stata intensa, con incontri e trattative che si sono concluse in fretta. La finestra di mercato si chiude senza l’arrivo di alcuni nomi, ma con alcune conferme di acquisti già definiti.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l'obiettivo di potenziare l'organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall'allenatore Luciano Spalletti.

