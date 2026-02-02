Calciomercato Juve la spiegazione di Baiocchini | Tenuti i soldi per rifare la squadra in estate E su Icardi…

La Juventus ha deciso di tenere da parte i soldi durante l’inverno, preparando un budget più consistente per la sessione estiva. Baiocchini spiega che questa strategia permette alla squadra di intervenire con più forza in estate, quando ci sono più opportunità di acquisto. Sul fronte Icardi, invece, il discorso resta aperto, ma al momento non ci sono trattative in corso. La dirigenza preferisce aspettare, valutando le mosse giuste per rinforzare la rosa.

