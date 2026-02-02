Calciomercato Juve la spiegazione di Baiocchini | Tenuti i soldi per rifare la squadra in estate E su Icardi…
La Juventus ha deciso di tenere da parte i soldi durante l’inverno, preparando un budget più consistente per la sessione estiva. Baiocchini spiega che questa strategia permette alla squadra di intervenire con più forza in estate, quando ci sono più opportunità di acquisto. Sul fronte Icardi, invece, il discorso resta aperto, ma al momento non ci sono trattative in corso. La dirigenza preferisce aspettare, valutando le mosse giuste per rinforzare la rosa.
Calciomercato Juve, la spiegazione di Baiocchini: «Tenuti i soldi per rifare la squadra in estate. E su Icardi.». Così il giornalista. Emanuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha commentato così il calciomercato della Juve di gennaio, soffermandosi soprattutto sui colpi mancati En-Nesyri e Icardi. Le sue parole: « La Juventus voleva fare un mercato low cost destinando gran parte del budget per rifare la squadra in estate. Avrebbe fatto le operazioni in prestito o in prestito con diritto di riscatto ma senza inserire gli obblighi, senza prendere giocatori a titolo definitivo e quindi ha approvato una serie di nomi». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
