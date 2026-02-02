Alle 20 di lunedì 2 febbraio si è chiuso il mercato invernale di riparazione in Serie A. I club hanno fatto gli ultimi acquisti e cessioni, cercando di rafforzarsi in vista delle ultime partite di campionato. Sono stati tanti i colpi di scena e i trasferimenti last minute, con alcune squadre che hanno deciso di mettere a segno acquisti importanti. Ora tocca al campo decidere chi avrà tratto vantaggio da questa finestra di mercato.

Roma, 2 febbraio 2026 - Alle 20 di lunedì 2 febbraio è calato il sipario sulla sessione invernale di calciomercato, quella cosiddetta di riparazione che i club di Serie A, in base alle rispettive ambizioni e soprattutto a quanto fatto (o non fatto) nella prima metà di stagione, utilizzano per provare a rinforzarsi: i colpi non sono mancati e, come sempre, solo il campo ne sarà giudice supremo. I colpi last minute del calciomercato invernale. Proprio l'ultima giornata di mercato non ha lesinato emozioni al gong. L'ultimo colpo è del Verona, il fanalino di coda del campionato che, nonostante il forte inserimento del Cagliari, ha prelevato Christian Kouamé in prestito dalla Fiorentina: contestualmente, sempre oggi, l' Hellas si è aggiudicato Andrias Edmundsson, il primo giocatore delle Isole Far Oer a sbarcare in Serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calciomercato invernale, i colpi last minute e i principali botti della sessione

