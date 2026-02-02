Calciomercato Inter LIVE | doccia fredda per Diaby rifiutata un’altra offerta per Frattesi

Questa mattina l’Inter ha ricevuto una brutta notizia sul fronte calciomercato. La trattativa per Diaby si è arenata, con il giocatore che ha deciso di rifiutare l’offerta del club. Nel frattempo, un’altra proposta per Frattesi è stata respinta, lasciando i tifosi in attesa di novità. La sessione di mercato si fa sempre più complicata per i neroazzurri.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu.

