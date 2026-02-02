Calciomercato Foggia Morelli ai saluti | è un nuovo giocatore del Trapani

Questa mattina Gabriele Morelli ha salutato ufficialmente il Foggia. Il difensore lascia i rossoneri e firma con il Trapani, che lo prende in prestito secco. La sua avventura con i pugliesi si conclude dopo un periodo di gioco, e ora si prepara a nuove sfide in Sicilia.

Il terzino si trasferisce in prestito. Suo il primo gol della stagione (in campionato) nella gara di andata col Sorrento È finita ufficialmente oggi l'avventura di Gabriele Morelli con la maglia del Foggia. Il terzino è un nuovo calciatore del Trapani, società nella quale si trasferisce con la formula del prestito secco. Il trasferimento era ormai nell'aria da giorni, vista anche la mancata convocazione per il derby con il Cerignola. Classe 1996, Morelli ha totalizzato con la maglia rossonera 18 presenze in campionato e una in Coppa Italia di Serie C. Due le reti a segno, entrambe decisive: la prima con il Sorrento, che regalò al Foggia di Delio Rossi il primo successo in campionato; la seconda, nella trasferta vittoriosa (fin qui l'unica in stagione) di Casarano.

