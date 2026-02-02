Calciomercato Fiorentina colpo Rugani | accordo in extremis con la Juve! Si insiste anche per Zappa

La Fiorentina ha trovato l’accordo con la Juventus per portare Rugani in viola. L’affare si è definito negli ultimi minuti, proprio prima della chiusura del mercato. Intanto, i toscani continuano a spingere anche per Zappa, cercando di chiudere altre trattative prima della fine.

La Fiorentina ha chiuso l’accordo per Rugani con la Juventus.

Nella notte di febbraio, la Fiorentina ha annunciato l’arrivo di Rugani, chiudendo così il capitolo difesa.

Fiorentina, doppio colpo in difesa: è fatta anche per RuganiCalciomercato Fiorentina - Possibile rinforzo in difesa per la Fiorentina. Il club viola sembra sempre più vicino a Rugani ... fantamaster.it

Fiorentina, colpo in difesa: in arrivo Rugani dalla JuventusRugani passa dalla Juventus alla Fiorentina. Accordo per un prestito oneroso con diritto di riscatto condizionato alla salvezza. europacalcio.it

