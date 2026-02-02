Calciomercato due giovani talenti per l' Audace | Di Toro piazza i colpi Iervolino e Tarantino

L'Audace Cerignola chiude il mercato invernale con due acquisti. Nell'ultima giornata, il direttore sportivo Elio Di Toro porta in squadra il centrocampista Antonio Pio Iervolino e l’attaccante Jacopo Tarantino. Due giovani talenti pronti a dare una mano alla squadra nel rush finale di stagione.

Si chiude con due movimenti in entrata il mercato invernale dell'Audace Cerignola. Nell'ultima giornata, il diesse Elio Di Toro porta nel Basso Ofanto un centrocampista e un attaccante: Antonio Pio Iervolino e Jacopo Tarantino. Entrambi i calciatori si trasferiscono con la formula del prestito. Iervolino, arriva dalla Salernitana, club in cui ha disputato la prima parte di stagione: cresciuto nei settori giovanili di Inter, Novara e Imolese, è successivamente approdato alla Salernitana, società con la quale ha avuto modo di esordire anche in Serie A. In ambito professionistico ha inoltre militato nella Vis Pesaro e nel Taranto Football Club 1927 (serie C) e nel club maltese Zabbar St.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

