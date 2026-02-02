Questa mattina, Stefano Bressi e Lorenzo De Angelis hanno analizzato le mosse del Milan nel calciomercato appena chiuso. Tra i temi principali, il giudizio su Mateta e le altre operazioni fatte dai rossoneri. I due giornalisti hanno condiviso opinioni diverse, ma tutti sono d’accordo su una cosa: il mercato si è concluso e ora si aspetta di vedere come andrà in campo.

Zero mosse del Milan nell'ultimo giorno di mercato (per la prima squadra): la sessione di calciomercato inverale 2026 dei rossoneri è terminata senza colpi. L'acquisto di Fullkrug finalizzato a fine dicembre rimane l'unico rinforzo arrivato a Milanello. Massimiliano Allegri dovrà finire la stagione 'solo' con un tedesco in più. Qualche ruolo è rimasto non coperto: nessun colpo in difesa, niente esterno a centrocampo e niente colpo Mateta. Il francese, che è sembrato davvero a un passo, è saltato oggi per un problema al ginocchio rilevato dai medici del Milan dopo visite mediche molto approfondite. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Calciomercato chiuso: voti e giudizi sul Milan. Torto o ragione su Mateta?

Neres si distingue come protagonista nella semifinale di Supercoppa contro il Milan, con prestazioni che hanno ricevuto voti elevati e giudizi positivi.

