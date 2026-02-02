Calciomercato chiuso | l’ultimo colpo è Kouame niente punta per Juve e Milan

Il calciomercato invernale si è chiuso alle 20 di ieri, lasciando Juve e Milan senza un nuovo attaccante. L’ultimo colpo è stato Kouame, arrivato all’ultimo momento, ma le due big non sono riuscite a rinforzare il reparto offensivo come avevano sperato. Giornata intensa, con molte trattative che si sono concluse in extremis e qualche sorpresa all'ultimo minuto.

Si è concluso alle ore 20.00 il calciomercato invernale del 2025 dopo una giornata intensa, con tante operazioni ufficializzate nelle ultime ore e alcune sorprese arrivate sul gong. Il colpo last minute lo mette a segno il Verona che soffia al Cagliari l'attaccante della Fiorentina Kouame. L'ultimo acquisto importante è del Verona che, ceduto Giovane al Napoli, acquista un nuovo attaccante. Gli scaligeri hanno depositato il contratto di Christian Kouame. L'attaccante (questa mattina a un passo dal Cagliari) nei minuti finali si è accasato al Verona dopo il clamoroso sorpasso dell'Hellas, che si è assicurato il giocatore chiudendo l'operazione in extremis.

