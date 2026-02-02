Calciomercato agli sgoccioli | via Felicioli in arrivo Dimarco Si cercano ancora rinforzi in difesa

Il calciomercato in Serie C sta per chiudersi. Il Foggia ha ufficializzato l’addio di Felicioli e si prepara a mettere sotto contratto Dimarco. La società cerca ancora rinforzi in difesa, ma i tempi stringono. Restano poche ore per chiudere gli acquisti e completare la rosa.

Il mercato invernale della Serie C volge al termine con poche ore di tempo a disposizione, ma il Foggia non si ferma. Il club pugliese, sotto la guida dei patron Casillo e De Vitto, ha messo a punto un'operazione strategica per rafforzare la difesa, con l'ufficializzazione imminente dello scambio tra i terzini sinistri Gian Filippo Felicioli e Christian Dimarco. Il primo, classe 1997, lascia il calcio rossonero dopo aver totalizzato 31 presenze nelle ultime due stagioni, comprese alcune in Coppa Italia di serie C. Il suo contratto scadeva a giugno, ma la decisione di trasferirsi a titolo definitivo alla Pro Patria in Lombardia è stata presa per chiudere un ciclo.

