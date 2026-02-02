CalcioJuve passeggia Spalletti | Icardi portava altri problemi

La Juventus di Spalletti continua a dimostrare di essere in forma, battendo senza problemi il Parma nell’ultimo match. La squadra bianconera ha dominato in campo, lasciando poche possibilità agli avversari. Spalletti ha commentato che Icardi portava altri problemi, lasciando intendere che la rosa si sta sistemando e la Juve si avvicina sempre più alle zone alte della classifica.

Roma, 2 feb. (askanews) – Continua a crescere la Juve di Spalletti che si sbarazza del Parma in maniera netta. La Juve vince al Tardini 4-1 e continua a mettere pressione a Napoli e Roma. Parte forte la squadra di Spalletti che colpisce una traversa con Conceiçao, segna con Bremer e raddoppia con McKennie. Nella ripresa il Parma trova il gol con un'autorete di Cambiaso ma la Juve ristabilisce la distanza ancora con Bremer e poi la chiude con il 4-1 firmato da David. "Siamo una squadra che vuole divertirsi giocando a calcio. Ogni partita è una tappa per portarci dietro delle cose", così Luciano Spalletti ha commentato il 4-1 della sua Juve a Parma ai microfoni di Dazn. L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha commentato la presenza di Icardi nel suo ambiente: "Goleador fantastico, ma portava in spogliatoio cose extra campo."

