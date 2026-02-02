Calcio | Roma; è fatta per Zaragoza il giocatore in serata nella Capitale

La Roma ha raggiunto l’accordo con il centrocampista spagnolo Borja Zaragoza. Il giocatore è già in città e si attende solo la firma per ufficializzare il trasferimento. Zaragoza arriverà a Roma nelle prossime ore, pronto a unirsi alla squadra.

La Roma ha concluso l’accordo per il trasferimento del centrocampista spagnolo Borja Zaragoza, che arriverà nella Capitale già nel corso della giornata. Il giocatore, 24 anni, proveniente dal Real Valladolid, è stato ufficialmente acquisito dal club giallorosso con un contratto che lo lega al club fino al 2028. L’operazione, che ha visto la Roma sborsare una cifra stimata intorno ai 12 milioni di euro, rappresenta un passo strategico per rinforzare il centrocampo in ottica di crescita e competizione in Serie A e in Europa. Zaragoza, noto per la sua duttilità tattica, la visione di gioco avanzata e la capacità di giocare in diverse posizioni tra centrocampo e trequarti, è stato considerato un obiettivo di mercato prioritario dalla dirigenza giallorossa, che lo ha seguito con attenzione per diversi mesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Zaragoza alla Roma, affare fatto.

Roma si prepara ad affrontare la sfida contro Zaragoza e Gasperini chiede ai Friedkin di fare uno sforzo per portare Nkunku.

