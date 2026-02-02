Calcio Napoli Panchina d’Oro ad Antonio Conte

Antonio Conte ha ricevuto a Coverciano la Panchina d’Oro come miglior allenatore della Serie A 2024-25. È il suo quinto premio in questa categoria. L’allenatore del Calcio Napoli si è distinto per la sua capacità di guidare la squadra e ottenere ottimi risultati in questa stagione. La premiazione conferma la sua reputazione tra i migliori tecnici del campionato.

Il tecnico del Calcio Napoli premiato a Coverciano come miglior allenatore della Serie A 2024-25: è la quinta Panchina d’Oro della carriera. È Antonio Conte ad aggiudicarsi la Panchina d’Oro per la Serie A 2024-25, giunta alla 34ª edizione. Il riconoscimento, assegnato ogni anno dagli allenatori ai propri colleghi, è stato consegnato a Coverciano nel corso del tradizionale appuntamento legato al corso di aggiornamento tecnico. Per l’attuale allenatore del Calcio Napoli, reduce dalla vittoria dello scudetto nella scorsa stagione, si tratta della quinta Panchina d’Oro in carriera. Conte aveva già conquistato il premio tre volte alla guida della Juventus (stagioni 201112, 201213 e 201314) e una volta sulla panchina dell’Inter (202021). 🔗 Leggi su 2anews.it

Questa sera a Coverciano si è svolta la cerimonia per consegnare la Panchina d’Oro 2024-2025.

Antonio Conte si aggiudica la Panchina d'oro per la quinta volta, diventando il miglior allenatore della Serie A.

