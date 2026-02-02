Calcio mercato | chiusura senza botti

Questione di mosse minori e niente colpi di scena. Alla fine, il mercato di gennaio si chiude senza grandi sorprese, con poche operazioni di rilievo. Le big del campionato si sono mosse più per sistemare le rose che per mettere a segno acquisti importanti. Molti club hanno preferito aspettare, concentrandosi su aggiornamenti e strategie future. Così, anche quest’anno, il mercato si è rivelato più un’operazione di contorno che una vera rivoluzione.

Sport Si è conclusa la sessione invernale, più suggestioni che movimenti importanti. Lookman lascia l'Atalanta e vola in Spagna, il Milan non "abilita" Mateta Sport Si è conclusa la sessione invernale, più suggestioni che movimenti importanti. Lookman lascia l'Atalanta e vola in Spagna, il Milan non "abilita" Mateta Più suggestioni e movimenti di contorno, che affari di qualità. Soprattutto per quanto riguarda le big del campionato. Si è chiusa sicuramente senza botti la finestra invernale del calciomercato, che non dovrebbe riscrivere la sceneggiatura della Serie A, che anzi perde un altro protagonista degli ultimi anni, con la cessione del nigeriano Lookman dall’Atalanta (tripletta nella finale di Europa League vinta dai bergamaschi due anni fa sul Bayer Leverkusen) all’Atletico Madrid per 35 milioni di euro. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Il 2024 si avvia a concludersi come un anno memorabile per il Forlì Calcio, segnato da successi e momenti importanti.

Durante il consiglio federale straordinario della Figc, tenutosi oggi, è stata respinta la proposta avanzata dal presidente De Laurentiis di modificare le regole di mercato per il Napoli, utilizzando i fondi accantonati.

