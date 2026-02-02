Calcio ad Antonio Conte la panchina d’oro della stagione 2024-2025

Questa sera a Coverciano si è svolta la cerimonia per consegnare la Panchina d’Oro 2024-2025. Antonio Conte ha ricevuto il riconoscimento come miglior allenatore della stagione, scelto dai colleghi di Serie A, Serie B e Serie C. La premiazione conferma ancora una volta la sua capacità di guidare le squadre e ottenere risultati importanti.

Roma, 2 feb. (askanews) – Si è tenuta a Coverciano la cerimonia che ha introdotto l’assegnazione della Panchina d’Oro, prestigioso riconoscimento che viene conferito dall’AIA agli allenatori migliori d’Italia, votati dai colleghi di Serie A, Serie B e Serie C. Nel massimo campionato il premio è stato vinto da Antonio Conte del Napoli con 20 voti su 47 davanti a Gian Piero Gasperini delle Roma, ex Atalanta, con 6 e Cesc Fabregas del Como con 4. Altri 17 invece sono andati ad altri tecnici. In Serie B è stato invece Giovanni Stroppa, ora al Venezia e lo scorso anno alla Cremonese, a essere nominato come migliore della categoria.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Antonio Conte porta a casa la Panchina d'Oro 2025.

Antonio Conte si aggiudica la Panchina d'oro per la quinta volta, diventando il miglior allenatore della Serie A.

