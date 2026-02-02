Calabresi sottolinea il paradosso di Milano | attrattiva per chi la visita fredda per chi vorrebbe restare

Da ameve.eu 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano si presenta come una città che conquista i visitatori, ma fatica a trattenere chi ci vive. Mario Calabresi ha evidenziato il paradosso durante un evento a Milano, organizzato da Pierfrancesco Maran con la partecipazione di Caterina Antola ed Elena Buscemi. L’ex direttore ha sottolineato come Milano sia una meta amata da chi la visita, ma non riesca a creare un senso di appartenenza tra chi ci lavora o ci vive tutto l’anno.

Milano è una città che attrae, ma non riesce a trattenere. Lo ha detto Mario Calabresi, ex direttore de “” e “”, in un intervento pubblico durante un evento organizzato dall’eurodeputato Pierfrancesco Maran, in collaborazione con la presidente del Municipio 3 Caterina Antola e la presidente del consiglio comunale Elena Buscemi. L’occasione era l’evento “Milano ti ascolto”, tenutosi venerdì 1° febbraio 2026, con su un problema crescente: la difficoltà dei giovani laureati a stabilirsi a Milano dopo gli studi. Calabresi ha definito la città “attrattiva, ma non accogliente”, sottolineando un paradosso che mina la sua stessa forza economica e culturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

calabresi sottolinea il paradosso di milano attrattiva per chi la visita fredda per chi vorrebbe restare

© Ameve.eu - Calabresi sottolinea il paradosso di Milano: attrattiva per chi la visita, fredda per chi vorrebbe restare.

Approfondimenti su Milano attrattiva

La "prima" di Mario Calabresi per parlare di Milano: "Città attrattiva, ma non accogliente"

La prima di Mario Calabresi dedicata a Milano si trasmette tra le strade della città.

Venezuela, scarcerato Luigi Gasperin. «È provato, ma vorrebbe restare nel Paese». Chi è il petroliere piemontese

Luigi Gasperin, imprenditore piemontese coinvolto in vicende legate al Venezuela, è stato recentemente scarcerato ed è attualmente presso la sede dell'ambasciata italiana a Caracas.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano attrattiva

Argomenti discussi: Il paradosso delle risorse non utilizzate all’Asp di Vibo: Restituiti 2,6 milioni di euro; Costa jonica ferita dal maltempo: Le Lampare denunciano omissioni e inerzia decennale; Ripensare le polizze catastrofali dopo il ciclone Harry. Gli eventi estremi restano fuori: un paradosso.

calabresi sottolinea il paradossoIl paradosso delle risorse non utilizzate all’Asp di Vibo: «Restituiti 2,6 milioni di euro»I fondi, secondo l'Azienda, sarebbero di competenza del 2025. Una giustificazione che il Comitato Caregivers Don Mottola Medical Center definisce «surreale» ... corrieredellacalabria.it

L’opposizione, la commissione e il paradosso del fuoco amicoIl campo largo calabrese si spacca sulla sanità, l’elemento divisivo per eccellenza, ancorché la principale voce di bilancio della Regione ... corrieredellacalabria.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.