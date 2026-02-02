Cagliari vantaggio ampio ma guardia alta | mercato e futuro in bilico

Il Cagliari si gode il vantaggio in classifica, ma non abbassa la guardia. Dopo aver sfruttato un turno favorevole e approfittato del passo falso delle concorrenti, la squadra si sente più sicura. Tuttavia, il mercato e il futuro restano incerti, e i giocatori sanno che non possono ancora rilassarsi troppo. La prossima partita sarà decisiva per mantenere la posizione.

