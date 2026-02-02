Cagliari vantaggio ampio ma guardia alta | mercato e futuro in bilico

Il Cagliari si gode il vantaggio in classifica, ma non abbassa la guardia. Dopo aver sfruttato un turno favorevole e approfittato del passo falso delle concorrenti, la squadra si sente più sicura. Tuttavia, il mercato e il futuro restano incerti, e i giocatori sanno che non possono ancora rilassarsi troppo. La prossima partita sarà decisiva per mantenere la posizione.

Il Cagliari ha sfruttato al massimo un turno favorevole e, complice il passo falso delle dirette concorrenti, ha consolidato la propria posizione in classifica portandosi a quota 28 punti, con un vantaggio rassicurante sulle ultime due e una distanza di undici lunghezze dal terzultimo posto. Un margine importante, ma non ancora decisivo: la salvezza matematica non è stata raggiunta e l'attenzione resta alta, come ribadito anche dallo staff tecnico. Alle spalle dei rossoblù la situazione appare più definita. La zona retrocessione coinvolge al momento Fiorentina, Lecce, Verona e Pisa, con distacchi che iniziano a pesare ma un campionato ancora lungo e potenzialmente imprevedibile.

