Cadenze Letterarie | a Fiumicino la saga Diego Del Cerchio

Giovedì 12 febbraio a Fiumicino si terrà un nuovo appuntamento di Cadenze Letterarie. Alle 19, nello spazio culturale La Grooveria, si parlerà di Diego Del Cerchio e della sua saga. L’evento punta a coinvolgere il pubblico con letture e discussioni, in un clima informale e accessibile a tutti.

Fiumicino, 2 febbraio 2026 – Giovedì 12 febbraio alle ore 19:00, sul Lungomare della Salute 53A a Fiumicino, lo spazio culturale La Grooveria ospiterà un nuovo appuntamento di Cadenze Letterarie – Letture che lasciano il segno, format fiumense dedicato alla promozione della lettura, dell’ascolto e del dialogo tra arti e discipline. La serata sarà interamente dedicata alla presentazione della saga “Diego Del Cerchio” di Nicoletta Caiazzo, un progetto narrativo che unisce elementi fantasy, mistero e formazione interiore. Al centro del racconto c’è Diego, diciassette anni, un ragazzo che nessuno crederebbe capace di attraversare altri mondi, e che invece è stato nel Settimo Universo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Fiumicino Lungomare Fiumicino. Il surf incontra il reggae: successo per Cadenze Letterarie e La Grooveria “Incanto Riciclus”: a Fiumicino la magia del riciclo entra in classe con il nuovo progetto didattico di Fiumicino Ambiente La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Giovedì 12 febbraio alla Grooveria di Fiumicino un nuovo appuntamento di Cadenze Letterarie dedicato alla saga Diego Del Cerchio di Nicoletta Caiazzo, con interventi culturali, psicologici e artistici. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.