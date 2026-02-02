Cadenze Letterarie | a Fiumicino la saga Diego Del Cerchio

Giovedì 12 febbraio a Fiumicino si terrà un nuovo appuntamento di Cadenze Letterarie. Alle 19, nello spazio culturale La Grooveria, si parlerà di Diego Del Cerchio e della sua saga. L’evento punta a coinvolgere il pubblico con letture e discussioni, in un clima informale e accessibile a tutti.

Fiumicino, 2 febbraio 2026 – Giovedì 12 febbraio alle ore 19:00, sul Lungomare della Salute 53A a Fiumicino, lo spazio culturale La Grooveria ospiterà un nuovo appuntamento di Cadenze Letterarie – Letture che lasciano il segno, format fiumense dedicato alla promozione della lettura, dell’ascolto e del dialogo tra arti e discipline. La serata sarà interamente dedicata alla presentazione della saga “Diego Del Cerchio” di Nicoletta Caiazzo, un progetto narrativo che unisce elementi fantasy, mistero e formazione interiore. Al centro del racconto c’è Diego, diciassette anni, un ragazzo che nessuno crederebbe capace di attraversare altri mondi, e che invece è stato nel Settimo Universo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

