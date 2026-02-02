Le forze dell’ordine hanno fatto un blitz a Cetraro, in provincia di Cosenza, per catturare Giuseppe Ferraro. Da anni ricercato, Ferraro è uno dei boss più importanti della ‘Ndrangheta locale, e questa volta le forze dell’ordine sperano di mettergli le mani addosso. L’operazione è stata vasta e ha coinvolto diverse unità, ma ancora non si sa se Ferraro sia stato trovato o se sia riuscito a sfuggire.

Un’ampia operazione interforze ha scosso il territorio di Cetraro, in provincia di Cosenza, in cerca di Giuseppe Ferraro, un uomo ricercato da anni e considerato uno dei vertici più influenti della ‘Ndrangheta locale. Le forze dell’ordine – Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato – hanno intensificato i controlli in tutta la zona, con percorsi mirati nelle campagne circostanti e nel centro storico del paese. L’azione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Paola, è partita da settimane e si è rafforzata negli ultimi giorni, con l’impiego di unità specializzate e dispositivi tecnologici per monitorare i movimenti e identificare eventuali tracce. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caccia ai vertici della ‘Ndrangheta: nuovo blitz delle forze dell’ordine su un top boss ricercato da anni

Approfondimenti su Cetraro ‘Ndrangheta

Quattro persone sono state arrestate questa mattina a Latina nell'ambito di un’operazione delle forze dell’ordine, che ha portato all’esecuzione di provvedimenti di custodia cautelare.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Cetraro ‘Ndrangheta

Argomenti discussi: Peste suina africana, il Commissario straordinario in Prefettura; Bracconaggio, lotta contro la pesca di frodo e la caccia: volpoca uccisa dai pallini sparati con i fucili. Cibin: Segnalerò chi li...; Immobiliare, a Rimini è caccia agli agenti. L'esperto spiega il boom del settore; Cos’è l’Armada di Trump: dodici navi, caccia e due sottomarini. Tutto pronto per l’attacco in Iran.

COMUNICATO STAMPA Lo Sport a Sei Zampe protagonista a Stupinigi: presentato il Campionato Nazionale di Canicross Italia CSEN Lunedì 19 gennaio, nella prestigiosa cornice della Palazzina di Caccia di Stupinigi, i vertici politici e sportivi terr - facebook.com facebook