A gennaio, Byd ha immatricolato in Italia 3.553 auto, con una quota del 2,5%. I numeri dimostrano che il marchio cinese sta conquistando sempre più spazio nel mercato dei veicoli a Nuova Energia, continuando a crescere rispetto agli anni passati. La domanda di auto elettriche nel nostro Paese si mantiene viva e Byd sembra riuscire a intercettare bene le preferenze dei clienti italiani.

“In Italia, il 2026 si apre con risultati positivi per Byd, dove il marchio continua a guadagnare terreno nel mercato dei veicoli a Nuova Energia. A gennaio, Byd ha consolidato la sua posizione con 3.553 immatricolazioni e una quota di mercato del 2,5%, segnando un ulteriore passo avanti in un percorso di crescita costante”. Così il gruppo in una nota, spiegando che “questo successo si inserisce in un trend crescente di apprezzamento da parte dei consumatori italiani per i veicoli elettrici e ibridi plug-in del brand”. Byd si conferma “leader in Italia nel mercato dei veicoli a Nuova Energia, con una quota di mercato del 17,1%”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Byd: a gennaio immatricolate 3.553 auto in Italia, quota al 2,5%

Approfondimenti su Byd Italia

A dicembre 2025, BYD ha raggiunto una quota di mercato del 3,1% nel settore dei veicoli a nuova energia, confermando la sua posizione di leadership in Italia.

Ultime notizie su Byd Italia

