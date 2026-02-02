Buste dei rifiuti aperte in strada la denuncia | Nessun controllo

Un lettore segnala che lungo via Generale Adalgiso Amendola ci sono buste dei rifiuti aperte e abbandonate in strada. Nessun controllo visibile, e la scena si ripete da giorni. La situazione rischia di creare disagio e problemi igienici in zona.

Buste dei rifiuti aperte in strada, poi abbandonate. È la segnalazione che arriva da un nostro lettore in redazione, lungo via Generale Adalgiso Amendola. "I soliti squartano e aprono le buste e riversano tutto a terra. Capita soprattutto quando si butta l'indifferenziato. È la stessa strada che gli stessi individui usano per spacciare. Ma i controlli non ci sono".

Una segnalazione evidenzia la mancanza di pulizia in via Lanzalone 78 a Salerno, con rifiuti presenti in strada da diversi giorni.

Un incidente si è verificato questa mattina presto sulla Strada Statale Romana Nord, quando un camion dei rifiuti è uscito di strada e si è ribaltato.

