Bundesliga | il Bayern fermato di nuovo ad Amburgo Dortmund a -6 dalla vetta

Il Bayern Monaco si ferma ancora ad Amburgo, lasciando spazio a un duello più acceso in classifica. Questa volta, gli uomini di Nagelsmann non riescono a portare a casa i tre punti e il pari con l’HSV rischia di riaprire i giochi in Bundesliga. Dortmund, vincente, ora è a sei punti dai bavaresi e spera di approfittarne nelle prossime giornate. La corsa al titolo si fa più incerta e il campionato si infiamma.

Amburgo (Germania) 2 febbraio 2026 – Il Bayern si ferma di nuovo e di colpo la Bundesliga sembra riaperta in una bellissima corsa a due. Dopo il ko patito con l' Augbsurg, i bavaresi vengono fermati dall'Amburgo, mentre il Dortmund continua a vincere e ora è solo a -6 dalla vetta. Non solo questo in Germania, l' Hoffenheim non si ferma più e mette nel mirino proprio la lotta al titolo, dove può diventare uno spettacolare terzo incomodo. Si apre invece la forbice tra le squadre da Europa e il resto del gruppo, ben 8 punti separano il sesto e il settimo posto, mentre si scalda la lotta salvezza, con il Mainz che cerca di uscire dal pantano delle ultime tre posizioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bundesliga: il Bayern fermato di nuovo ad Amburgo, Dortmund a -6 dalla vetta Approfondimenti su Bundesliga Spiel Risultati Bundesliga, il Borussia Dortmund risponde a Bayern Monaco e Lipsia. Successo anche dell’Amburgo che accende la zona salvezza! Bundesliga: Bayern, Lipsia e Leverkusen non sbagliano, pari spettacolo a Dortmund Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Bundesliga Spiel Argomenti discussi: Altra beffa per De Zerbi: il Paris FC fa 2-2 nel recupero. Bayern fermato dall'Amburgo. Barça, tris all'Elche; Il Bayern rallenta ancora: soltanto 2-2 sul campo dell'Amburgo; Il Gabon del Bayern Monaco fermato dall'Amburgo; Guida completa alla Bundesliga 2025-26: dove vederla, calendario e risultati. Bundesliga: il Bayern fermato di nuovo ad Amburgo, Dortmund a -6 dalla vettaSecondo stop consecutivo per i bavaresi, i gialloneri soffrono ma si portano a sei punti dalla vetta. Dimmezzato il distacco in due giornate ... sport.quotidiano.net Bundesliga: Bayern Munich held again in Hamburg, Dortmund six points clear of top spotA second consecutive defeat for the Bavarians, the Yellow and Blacks struggle but move within six points of the top spot. The gap has been halved in two games. sport.quotidiano.net Bundesliga, il Bayern sbatte contro l'Amburgo. Colpaccio del Mainz in casa del Lipsia facebook #Bundesliga, il #Bayern sbatte contro l'Amburgo. Colpaccio del #Mainz in casa del #Lipsia x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.