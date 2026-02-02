Bufera sui funerali coniugi Carlomagno il dettaglio sulle bare

La morte di Federica Torzullo ha scosso una comunità intera. I funerali dei coniugi Carlomagno sono finiti nel caos, con polemiche e tensioni tra i presenti. La scena si è fatta tesa quando sono state svelate le condizioni delle bare, alimentando ancora di più il dolore e la confusione. La vicenda ha lasciato tutti senza parole, tra rabbia e incredulità.

La morte di Federica Torzullo resta il punto di non ritorno di una storia che ha travolto un'intera comunità, lasciando inermi, sconcertati e inermi anche coloro che non la conoscevano personalmente. Trentadue coltellate, una violenza estrema consumata tra le mura domestiche, un matrimonio che stava finendo e una vita spezzata in modo brutale. Da quel 9 gennaio 2026, Anguillara Sabazia non è più la stessa: il lago, le strade, le piazze portano ancora addosso il peso di una tragedia che continua a riverberarsi, giorno dopo giorno, ben oltre la cronaca. È in questo clima che il paese si è ritrovato ad accompagnare l'ultimo saluto a Pasquale Carlomagno e Maria Carlomagno, genitori di Claudio Carlomagno, morti suicidi il 24 gennaio, pochi giorni dopo l'omicidio.

