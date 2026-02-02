Buen camino supera i 75 milioni | Zalone si avvicina al club dei dieci più grandi incassi italiani

Zalone ha raggiunto un nuovo record con il suo film.

Il film *Buen camino*, diretto da Checco Zalone, ha superato il traguardo dei 75 milioni di euro di incasso al botteghino italiano, diventando la pellicola più visto della storia del cinema italiano in termini di incasso. Il dato, aggiornato al 1° febbraio 2026 e rilevato da Cinetel, segna un balzo di qualità rispetto al precedente record detenuto da *Avatar* (2009, riedito nel 2022), che si fermò a 68,7 milioni. Il successo di Zalone non è solo quantitativo: si tratta di un fenomeno culturale che ha travalicato i confini del semplice incasso, segnando un punto di svolta per il cinema italiano contemporaneo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

